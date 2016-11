Así funcionan los satélites que utilizamos cada día sin saberlo

JOSÉ GUILLAMÓN

00:05

No podemos vivir sin satélites. Si se apagasen los satélites del mundo nuestra vida cambiaría de manera radical. Nadie se imagina salir un fin de semana sin ver antes una imagen de Meteosat, nadie se imagina salir de casa sin un GPS en su coche o en su móvil. Nadie se imagina montarse en un avión donde no haya wifi o un crucero donde no tengas enlace para hablar con tu familia. Todo esto se hace gracias a los satélites, no podríamos vivir sin ellos.