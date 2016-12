Cómo evitar que el Big Data se convierta en un gran hermano

SUSAN ETLINGER

02:58

Facebook, Google y demás empresas saben mucho sobre lo que la gente hará en general. Del estilo: ‘el ochenta por ciento de la gente que experimente “equis”, hará “y griega”’.



A veces, al hablar de esto, nos viene a la cabeza la idea de lo que conviene contrapuesta al miedo o la preocupación. Es el enfrentamiento de lo útil contra lo que nos da miedo.



Lo que más me preocupa no tiene tanto que ver con los anuncios que me envían a mí como lo que ocurre cuando, digamos, hay un golpe de Estado en un país, y el nuevo Gobierno tiene datos sobre los ciudadanos, sabe quiénes son sus opositores, y puede ir contra ellos.