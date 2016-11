Dave Smith, el tipo que hizo el mayor regalo tecnológico a la música

DAVE SMITH

Había muchas empresas fabricando sintetizadores analógicos polifónicos. El primero fue el Prophet 5, que empecé a vender en mil novecientos setenta y ocho. Estos instrumentos tenían microprocesadores en su interior. Entonces nos dimos cuenta de que teniendo microprocesadores dentro sería fácil hacer que se comunicaran entre ellos, así que empezamos a diseñar interfaces que nos permitieran hacerlo.



El nombre MIDI se me ocurrió a mí: son las siglas en inglés de Interfaz Digital de Instrumento Musical, y eso es lo que es. Yo inicié el proceso y lo organicé todo, pero había cinco empresas, no estaba yo solo. Algunos nos dimos cuenta de que para que la industria avanzase, hacía falta una interfaz común. Era muy absurdo tener un producto de una empresa que no pudiera comunicarse con un producto de otra empresa. No sacamos dinero de aquello. Lo inventamos y lo regalamos gratuitamente al mundo entero. Ese fue uno de los motivos de su éxito. Pero regalándolo, no ganamos nada, y evidentemente, no sabíamos que luego habría millones de instalaciones de MIDI treinta años después entre móviles, ordenadores e instrumentos musicales. Por eso recibir un Grammy fue algo tan especial, fue un sustituto al dinero que podríamos haber ganado.