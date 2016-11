Gary Vaynerchuk: “La realidad virtual hará con Internet lo que esta hizo con los periódicos”

GARY VAYNERCHUK

00:03

¿Sabes qué? A la gente no le gusta el cambio. Se aferran al pasado. ¿Te das cuenta de la tontería que es que escribir hoy una carta sea algo noble? Se ha puesto a la carta en un pedestal. Si me escribes una carta es que eres muy especial. ¿Por qué? Puedes mandarme un mensaje de texto. La gente es tonta.



Soy Gary Vaynerchuk.



Soy un emprendedor. Emigré a los Estados Unidos, me formé en el negocio del vino.



Soy director ejecutivo de Vayner Capital, una empresa dedicada a la inversión.



Y cuatro veces el autor más vendido según el New York Times. No me estoy quieto.