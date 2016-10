Ken Segall, el hombre que le puso la ‘i’ a los productos de Apple

KEN SEGALL

01:08

A mí me parecía obvio, la verdad. Uno de los primeros nombres que se me ocurrió fue “i-Mac” por “Internet Macintosh”. Lo más gracioso es que Steve Jobs estaba enamorado de otro nombre: “MacMan”. Nosotros nos reíamos, pero él lo decía en serio. No nos hacía caso cuando le decíamos que era, por ejemplo, sexista. El nombre era todas las cosas que él no quería que fuera. No quería que fuera frívolo, que no sonara a máquina de juegos, porque era algo serio. Y “MacMan” sonaba a Pac-Man, que era un juego muy famoso entonces. Siento un gran orgullo por haber aportado la “i” y haber salvado al mundo de “MacMan”. Fue todo un logro.