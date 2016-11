La tecnología española que le chiva a las tiendas cómo compramos

JORGE BUENO

01:45

Nos encontrábamos con que íbamos al cliente, y le decíamos “¿qué información necesitas?”. Y me decía: “Pues no lo sé, porque nunca lo he medido. Me estás hablando de cosas que hasta ahora no había oído”. Entonces, hemos tenido que hacer una tarea de aprendizaje, con el cliente de la mano. De ir viendo qué analíticas pueden utilizar, y que pueden ser rentables para el negocio. No son las mismas analíticas para un centro comercial que para un supermercado, o para una farmacia. Porque es que son clientes completamente diferentes.



El objetivo es que el panel de control al que acceden sea muy sencillo. Entonces, toda la información que capturamos de los carros y las cestas, la trabajamos en una arquitectura de big data y la mostramos en un dashboard, en un panel de control. Se trata de mostrar datos muy relevantes, muy sencillos, de manera que nuestro cliente pueda acceder quince minutos al día, ver cómo está el estado de la tienda, y entender si hay que cambiar algo, o hay algo que esté fallando, o si todo va como debería de ir.