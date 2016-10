Las seis claves tecnológicas que transformarán la relación con tu médico

No ha pasado tanto tiempo desde que los quirófanos -incluso los más modernos- se asemejaban más a una industria cárnica que a un espacio aséptico. Basta un repaso a The Knick, la magnífica serie dirigida por Steven Soderbergh, para caer en la cuenta de que los avances de la ciencia médica han sido muchos y muy rápidos. En la ficción, ambientada en un hospital de Nueva York a comienzos del siglo XX, el personaje interpretado por Clive Owen es un gran cirujano cuyos métodos a veces harían palidecer a Jack el Destripador. Y, sin embargo, el protagonista de The Knick está inspirado en un médico real: el doctor William Stewart Halsted, un pionero que introdujo grandes avances en su terreno. Alguno de ellos tan obvio que hoy nos parecen de perogrullo como, por ejemplo, la utilización de guantes en el quirófano. Sin embargo, hace apenas un siglo era frecuente que los médicos iniciaran una operación sin lavarse las manos previamente o después de haber manipulado un cadáver. Estas prácticas nos parecen en la actualidad tan extemporáneas como el chamán que agita las plumas para aliviar unas fiebres o el curandero que aplica sanguijuelas para limpiar la sangre.

Los protagonistas de aquellas intervenciones quirúrgicas que nos parecen propias de una carnicería, se quedarían hoy pasmados si pudieran ver a través de un dispositivo de realidad virtual colocar un bypass coronario. Una posibilidad que ya es real, como explica Daniel Kraft, director de Medicina y Neurociencia en Singularity University: “5.000 personas pueden asistir a una misma operación desde cualquier parte del mundo y en directo”. Miles de personas -de profesionales médicos- que podrían aprender cómo realizar esa delicada intervención como si estuvieran inclinadas sobre la camilla.

Esta es tan sólo una de las muchas posibilidades que la aplicación de las nuevas tecnologías abre en el terreno médico. La clave para que la transformación hacia un nuevo modelo médico se produzca a gran escala radica en la utilización del big data para elaborar patrones de enfermedades que puedan ser compartidos por médicos y farmacéuticas, el uso de dispositivos como botiquines inteligentes de primeros auxilios conectados, o la presencia de asistentes personales de salud -al estilo del software que ya incorporan algunos sistemas operativos y smartphones-. Kraft asegura que estamos cerca de vivir un cambio de paradigma en el cuidado de la salud: “Cualquier persona puede contribuir en la remodelación de la asistencia sanitaria pensando de forma exponencial, para transformar el actual modelo de enfermedad y asistencia a uno que promueva el cuidado continuo. Dejar de acudir al médico sólo cuando estamos enfermos y empezar a tomar parte en nuestra salud por nuestro bien, el de nuestros seres queridos y el de nuestros países”.

Entrevista: Zuberoa Marcos

Edición: Azahara Mígel | Mikel Agirrezabalaga

Texto: José L. Álvarez Cedena

Temas: