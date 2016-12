Narrativa inmersiva: la herramienta de Google que da la cámara al espectador

RACHID EL GUERRAB

01:40

Nos dimos cuenta muy rápidamente de que, pese a que este es un espacio muy interesante de explorar en lo que se refiere a la narración de historias, la realidad es que no hay herramientas para ello, no hay un ecosistema que ayude con la creación. Así que llevamos un tiempo trabajando en lo que hemos llamado el kit de desarrollo de historias.



La idea es tomar el concepto que ya conocemos e introducirlo en un pequeño vocabulario y una serie de herramientas creadas para artistas, para que puedan desarrollar ediciones no lineales de historias no lineales.