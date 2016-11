Un ring, un árbitro y dos rivales a muerte: así son las peleas de robots

GREG MUNSON

01:32

Creo que lo más bizarro que ha ocurrido durante el rodaje de BattleBots… Hay un robot que se llama Warhead, del Reino Unido, un robot precioso. Es muy antropomorfo, tiene brazos, una cabeza rotatoria… Tiene hasta una cabeza de dinosaurio que le puede poner. Luchaba contra Complete Control. Complete Control estaba ardiendo en llamas y Warhead estaba bocabajo. Tenía la cabeza rotatoria y podía articularla. Así que articulando la cabeza, que estaba contra el suelo, empezó a rotar tan rápido que hizo que el robot, de ciento y pico kilos, así de grande, se pusiera a girar de pie como una peonza. Empezó… y se estampó contra Complete Control y luego explotó en una bola de fuego. No me lo creo. Fue lo más surrealista que he visto en combates de robots.



Construimos la pista de combate BattleBox con resina de policarbonato de tres centímetros de grosor, mide unos 15 metros cuadrados. Lo hicieron nuestros compañeros Pete Lampertson y Matt Neubauer y todo su equipo, y lo hicieron muy resistente. A prueba de balas, a prueba de explosiones. No queremos que nadie se haga daño. Pero sí que ha habido momentos en los que pensamos… ¿Atravesará el policarbonato? ¡No, por favor!